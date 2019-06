Carrefour de la Création : le nouveau rendez-vous autour de la création

Evénement ! France Musique, fidèle à sa mission de service public, installe une grande soirée consacrée à la création musicale qui sera diffusée chaque dimanche de 20h à 00h30 à la rentrée dès le 1er septembre 2019.

Ce nouveau rendez-vous sera piloté par Rodolphe Bruneau-Boulmier qui animera un comité éditorial composé de nombreuses personnalités de la chaîne et de passionnés de la création : Anne Montaron, Suzanne Gervais, Corinne Schneider, Emilie, Munera, Arnaud Merlin, Laurent Vilarem, Pierre Charvet, François Bonnet et Thomas Vergracht

Des concerts, l'actualité discographique de la création, Création Mondiale, le rendez-vous GRM...

Le programme de votre dimanche soir

>Soirée Concert - Arnaud Merlin | 20h - 21h

Concert des créations des formations de la Maison de la Radio, de la deuxième moitié du XXème siècle jusqu’à aujourd’hui.

>En Pistes contemporain - Emilie Munera et Rodolphe Bruneau-Boulmier | 21h-22h

L’actualité discographique de la création.

> Le Carrefour de la Création | 22h - 23h

Toute l’actualité de la création : portraits et cartes blanches à des compositeurs et interprètes, musique vivante, reportages, débats, sessions live au Carreau du Temple etc.

> Création Mondiale - Anne Montaron | 23h - 23h30

L’intégrale des 5 pièces diffusées du lundi au vendredi (12h55 et 22h55) d'une oeuvre nouvelle commandée par Radio France à un compositeur d’aujourd’hui.

> Le rendez-vous INA GRM - François Bonnet | 23h30 - 00h30

Exploration du son, au centre du processus de création : musiques électroacoustiques, concrètes, électroniques, d’avant-garde ou même improvisées…

Toute la musique contemporaine et de création