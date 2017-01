Votez pour les Révélations des Victoires de la Musique Classique 2017

Les Victoires de la Musique Classique révèlent chaque année deux Révélations dans les catégories “artiste lyrique” et “soliste instrumental”. Pour chaque édition, le public vote pour son artiste préféré. Du 11 janvier au 31 janvier 2017, choisissez vos deux candidats en votant ci-dessous.

Les artistes nommés dans la catégorie “soliste instrumental” sont le claveciniste Justin Taylor, le pianiste Guillaume Bellom et la percussionniste Adélaïde Ferrière. Et dans la catégorie “artiste lyrique”, la mezzo-soprano Catherine Trottmann, la soprano Raquel Camarinha et la mezzo-soprano Lea Desandre.

Découvrez leurs performances lors du concert des Révélations donné à la Maison de la Radio le 3 janvier et diffusé dans les émissions Carrefour de Lodéon du 11 et 12 janvier 2017.

