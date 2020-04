Viva l’Orchestra, Ensemble à la Maison : jouez la valse n°2 de Chostakovitch et participez au concert !

L’Orchestre National de France vous invite à le rejoindre pour un concert collectif inédit dans le cadre du projet Viva l'Orchestra. Musiciens confirmés ou amateurs, regardez les tutoriels, entraînez-vous, jouez et envoyez-nous vos vidéos !

Viva l'Orchestra à la maison : un concert inédit

Après un Boléro en confinement au succès international, les musiciens de l’orchestre souhaitent maintenant inviter tous les amateurs de musique à vivre un moment de partage encore plus grand, avec la Valse n°2de laSuite de Jazzde Dimitri Chostakovitch. Regardez les tutoriels, entraînez-vous et envoyez-nous vos vidéos entre le 16 et le 19 avril pour faire partie de la vidéo Viva l'Orchestra !

Comment participer ?

Regardez les tutoriels de votre instruments réalisés par les musiciens de l'orchestre national de France et téléchargez les partitions.

Les cordes

Les bois

Les cuivres

Les percussions

Piano, harpe et guitare

Filmez-vous en train de jouez la Valse avec la meilleure image et son possible.

Le jeudi 16 avril à 19h : une vidéo de la Valse interprétée par les musiciens de l'Orchestre National de France sera mise en ligne pour que vous puissiez jouer avec eux et vous filmer.

Du 16 au 19 avril : envoyez-nous votre vidéo à cette adresse mail : vivamaison@radiofrance.com

En nous indiquant bien par mail votre autorisation pour faire partie de la vidéo : "J’autorise le montage et la publication de ma vidéo et donc de mon image sur les différentes plateformes de France Musique et de Radio France (sites, plateformes et réseaux sociaux)".

Vendredi 25 avril, découvrez la Valse n°2de laSuite de Jazzde Dimitri Chostakovitch avec vous et les musiciens de l'Orchestre national de France .