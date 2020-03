VIDEO - Roland Barthes : « La musique remplace pour moi le sport »

Pianiste amateur passionné, l'écrivain et sémiologue Roland Barthes accordait une place majeure à la musique. La pratique du piano s'inscrivait dans son quotidien, lui procurant plaisir esthétique et « délassement corporel ».

Roland Barthes, la petite musique du quotidien

Le philosophe Roland Barthes jouait tous les jours du piano et cette pratique se substituait à celle du sport : « ça met en mouvement et je dirais presque en émoi, en émotion, des zones profondes du corps, des zones presque nerveuses ou végétatives, mais qui passent par la peau ou par le muscle, par le contact de la main avec le clavier et des phénomènes de ce genre. »