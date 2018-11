VIDEO - Long-Thibaud-Crespin : Ils n’ont pas remporté le premier prix, et pourtant…

Le concours Long-Thibaud-Crespin est un concours rassemblant piano, violon et chant. Il se tient tous les ans à Paris et est ouvert aux jeunes interprètes, toutes nationalités confondues. Il est créé en 1943 par la pianiste Marguerite Long et le violoniste Jacques Thibaud.

Mais faut-il obligatoirement remporter un tel concours pour réussir pleinement sa carrière d'interprète ? Voici une liste non-exhaustive de six musiciens, violonistes et pianistes, qui vous prouveront le contraire :

Brigitte Engerer (6e catégorie Piano 1969) :

Brigitte Engerer mènera une carrière internationale et jouera avec les plus grands chefs d'orchestre comme Herbert von Karajan, Daniel Barenboim ou Zubin Mehta.

Patrice Fontanarosa (6e catégorie Violon 1965) :

Membre du Trio Fontanarosa avec son frère et sa soeur, Patrice Fontanarosa a côtoyé Leonard Bernstein, Seiji Osawa, Lorin Maazel et a enregistré plus d'une vingtaine de disques.

Ivry Gitlis (5e catégorie Violon 1951) :

Salué par les plus hautes distinctions, en France comme à l'étranger, Ivry Gitlis a interprété de nombreux compositeurs contemporains comme Bruno Maderna ou Iannis Xenakis.

Deborah Nemtanu (4e catégorie Violon 2002) :

Deborah Nemtanu joue avec de prestigieux orchestres comme le Royal Philarmonic Orchestra ou l'Orchestre National de France et sous les baguettes de chefs comme John Nelson, Joseph Swensen ou Louis Langrée.

Pierre Barbizet (5e catégorie Piano 1949) :

Pierre Barbizet enregistrera de nombreuses œuvres de Chausson, de Debussy ou de Schumann ainsi que l'intégralité des sonates de Beethoven avec Christian Ferras.

Bertrand Chamayou (6e catégorie Piano 2001) :

A 25 ans, le jeune Bertrand Chamayou effectuait déjà plus d'une centaine de concerts annuels à travers le monde entier. Depuis, il a remporté quatre Victoires de la musique.