VIDEO - Les coulisses du Boléro de l'Orchestre National de France en confinement

La vidéo du Boléro par l'Orchestre National de France a fait le tour du monde. Malgré la distance, celles et ceux qui ont fait ce succès expliquent l'envers du décors, et répondent à vos questions.

La vidéo du Boléro de Ravel par l'Orchestre National de France dépasse les trois millions de vues sur internet. Les Internautes ont été nombreux à poser des questions sur sa réalisation : pourquoi ce Boléro ne dure-t-il que quatre minutes ? Comment a-t-il été filmé ? Comment la vidéo a-t-elle été assemblée ?

De la genèse du projet à la publication du résultat final, en passant par l'arrangement musical, l'enregistrement des musiciens et le montage vidéo, David Rivière (violoniste à l'Orchestre National de France), Didier Benetti (timbalier à l'Orchestre National de France et arrangeur de ce Boléro), Jessica Bessac (Clarinettiste solo à l'Orchestre National de France) et Dimitri Scapolan (Opérateur vidéo à Radio France) vous expliquent comment ce projet a pu voir le jour et répondent à vos question en vidéo :

Les coulisses du Boléro de l'Orchestre National de France en confinement