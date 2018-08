VIDÉO - Leonard Bernstein : « On ne vend pas de la musique, on la partage »

Né en 1918 dans le Massachusetts, Leonard Bernstein a dirigé les plus grands orchestres : « Je deviens pour ainsi dire ce compositeur, Bach, Mozart, Mahler, Stravinski ».

Il composait aussi sa propre musique. En 1957, la comédie musicale West Side Story est un énorme succès populaire et critique.

Quand on est chef on est un personnage public, quand on est compositeur on est un personnage privé et solitaire.