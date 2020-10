[VIDEO] La Faunothèque : Le ballet des poussins dans leurs coques

Comment représenter des petits poussins en musique ? Ecoutez et découvrez l'histoire de l'oeuvre le ballet des poussins dans leurs coques de Moussorgski par Célimène Daudet dans la Faunothèque.

Comme les très jeunes enfants, les poussins poussent de petits cris. C'est ce qui a, presque, inspiré le compositeur russe Modest Moussorgski pour composer en 1874, le ballet des poussins dans leurs coques. En effet, au départ, le compositeur a été inspiré d'une exposition de 400 tableaux de Viktor Hartmann. Il met en musique l'ambiance joyeuse d'un marché de Limoge.

Parmi ces tableaux, se trouvent une peinture d'enfants en costume de poussin, tout juste sortis de leur coque. Pour représenter le petit cri des poussins, Moussorgski utilise beaucoup de notes aigues.

L'utilisation d'appogiature permet d'accentuer le côté juvénile des poussins. Ils ne peuvent pas rester en place ! Quand tout à coup, une note est suspendue et semble calmer les poussins. Serait-ce le rappel à l'ordre venant du coq ?

Cette pièce est écrite pour piano seule mais à aussi été réorchestrée par Maurice Ravel pour tout un orchestre. Et les poussins sont représentés par la clarinette la flûte traversière et le piccolo, l'instrument le plus aigue de l'orchestre

