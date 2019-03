VIDEO - Lang Lang : «Tout le monde devrait être artiste»

Lang Lang : 8 conseils aux pianistes débutants (et aux autres aussi !)

Leçon n°1 - Au bon moment tu débuteras

Lang Lang : « L'âge idéal pour commencer le piano, c'est entre 2 et 100 ans ! »

Leçon n°2 - Régulièrement tu pratiqueras

Lang Lang :« Au début, une heure par jour de piano suffira : 20 minutes pour les techniques de base, 20 minutes pour jouer quelques petits morceaux et 20 minutes pour improviser. »

Leçon n°3 - La dissociation tu maîtriseras

Lang Lang :« L’aspect le plus difficile dans l'apprentissage du piano, c'est de savoir dissocier les deux mains. C’est comme cela qu’on fait travailler les deux parties du cerveau. Après, cela devient plus facile mais il faut beaucoup s’entraîner ! »

Leçon n°4 - Apprendre seul tu éviteras

Lang Lang :« Jouer en duo ou jouer de la musique de chambre est la condition sine qua non pour bien progresser : en travaillant avec les chanteurs on développe un phrasé plus mélodique, en travaillant avec les instruments à cordes, en travaillant avec les vents, les cuivres, les percussions, les guitares. La musique en devient plus riche ! »

Leçon n°5 - Avec ton cœur tu joueras

Lang Lang :« Il ne suffit pas de taper les notes sur un clavier ; il s’agit de créer et de récréer ces notes qui existent depuis plus de 200 ans (pour certaines). Il faut porter envers l’acte de faire de la musique tout votre amour et votre sincérité, ça lui rend plus vif de couleurs, d’émotions, d’humeurs, de caractères, de parfums. »

Leçon n°6 - La flamme tu entretiendras

Lang Lang :« Tout pianiste se doit d’entretenir la passion, la flamme pour la musique. Sans passion, il n’y a plus rien. C’est cela [le cœur] qui mène au succès »

Leçon n°7 - Du recul tu prendras

Lang Lang :« Pour moi, la musique est très visuelle, on devrait imaginer un média composé de plusieurs écrans non seulement pour voir et penser la musique mais aussi pour en comprendre le contexte, l'environnement et ainsi raconter l'histoire derrière la musique et comment se connecter aux principales mélodies et voix du morceau, tracer la trajectoire de l’image émotionnelle, où se trouve l’apogée où il faut tout donner. Pour tout cela il faut être multifonctionnel. »

Leçon n°8 - Technique et art tu mélangeras

Lang Lang :« L’éducation musicale doit trouver le bon équilibre entre l'enseignement académique où tout doit être parfait d'un point de vue technique. En même temps, tout le monde sur la Terre devrait être artiste. L'enseignement artistique s'appuie principalement sur la collaboration et l'échange avec d'autres personnes ainsi que pratiquer et apprendre d'autres disciplines. C’est une manière d’apprendre l’art qui accompagne l’apprentissage technique. C’est la méthode idéale pour l’éducation musicale. »