VIDEO - La Symphonie n°86 de Haydn par Barbara Hannigan, une musique à partager

Barbara Hannigan présente et analyse la Symphonie n°86 de Joseph Haydn. En tant que cheffe d'orchestre, elle explique comment elle aborde et prépare la symphonie. Elle en souligne aussi l'aspect comique et nous livre sa propre interprétation.

Haydn a la possibilité d'être drôle dans la musique et c'est un talent très, très rare. - Barbara Hannigan

A l'occasion de l'anniversaire du compositeur, Barbara Hannigan, soprano et cheffe d'orchestre, décrypte la Symphonie n°86 de Joseph Haydn.

Haydn, un « drôle » de compositeur

Barbara Hannigan est beaucoup plus sensible à l'œuvre de Joseph Haydn en tant que cheffe d'orchestre qu'en tant que soprano. Elle y a découvert tout un monde : « Comme toutes les symphonies de Haydn, elle a beaucoup de caractère, de 'drama'. » Selon elle, la Symphonie n°86 aurait quelque chose de comique, en contraste avec la rigueur et le sérieux d'autres compositeurs : « Il fait des blagues avec les rythmes, les fausses fins de la pièce et les contrastes de dynamique ! ». Pour Barbara Hannigan, cette capacité à « être drôle » est un atout majeur de Haydn.

Diriger la Symphonie n°86

Quand il s'agit de diriger Haydn, Barbara Hannigan préfère être accompagnée d'un orchestre plus grand : « parce que j'aime le son et que je veux trouver un son délicat avec beaucoup de musiciens ». Mais avant cela, une symphonie de Haydn, cela se prépare : « Je fais moi-même tous les coups d'archet, toutes les articulations, dans chaque ligne : violon un, violon deux, altos, contrebasses, etc. Même chose avec les autres instruments ». Selon elle, tous ces détails doivent être décidés à l'avance. Cela permettrait par la suite d'avoir accès à une multitude de subtilités dans la musique : « La clarté, les couleurs, toutes les possibilités pour l'orchestre, pour moi et même dans l'acoustique de la salle ».

Jouer avec les règles

« Le style de Haydn ? Personne ne sait. Et moi-même je ne pense pas à un style en particulier : je veux chercher le son de Haydn cette semaine, avec cet orchestre [ndrl : Barbara Hannigan était alors en train de répéter avec l'Orchestre philharmonique de Radio France] ». Il faut donc savoir casser les codes, mais il faut le faire « avec plaisir et avec respect. Si on respecte la musique et le compositeur, alors c'est aussi possible de trouver des choses nouvelles ».

Joseph Haydn : Symphonie n°86 en Ré Majeur Hob. I : 86 (OPRF / Barbara Hannigan)

L'Orchestre Philharmonique de Radio France interprète la Symphonie n°86 en Ré Majeur Hob. I : 86 de Joseph Haydn, sous la direction de Barbara Hannigan. Concert enregistré et filmé le 25 janvier 2019 à l'Auditorium de Radio France à Paris.