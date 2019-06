VIDEO : La guitare par Thibaut Garcia - #CulturePrime

J'adore les concerts dans des salons ou des petites salles, c'est comme si la guitare nous chuchotait quelque chose à l'oreille. Thibaut Garcia.

France Musique : Pourquoi avez-vous choisi la guitare ?

Thibaut Garcia :Tout simplement grâce à mon père qui jouait de la guitare et s'accompagnait en chantant (il jouait aussi de la guitare classique en amateur). Cela m'a plu et à 7 ans j'ai commencé à jouer de la guitare. Depuis je n'ai plus jamais lâché l'instrument !

Expliquez-nous comment c'est fait une guitare ?

Sur la face avant, il y a la table d'harmonie, qu'on peut trouver en cèdre ou en épicéa. Celle-ci est entourée par les éclisses et par le dos de la guitare, qui lui est construit avec des bois plus durs et plus denses. Ensuite, sur le manche, on trouve la touche (c'est là qu'on va poser nos doigts). Elle est munie de frettes qui nous permettent d'avoir une grande justesse, c'est à dire des notes qui ne bougent jamais, contrairement à d'autres instruments comme le violon qui doit chercher sa justesse. Enfin, il faut bien l'accorder cette guitare ! Pour cela, sa tête est équipée de mécaniques auxquelles sont reliées ses 6 cordes.

La guitare produit-elle des sons... inattendus ?

Il y a des sons que j'appelle les "sons magiques", ce sont les harmoniques qui sont magnifiques. Il y a le son du tambour (qui me fait beaucoup rire) qui s'obtient en pinçant une corde par dessus une autre. La guitare est aussi un instrument percussif qui peut donner toute une variété de sons de cette manière. Enfin, comme à la mandoline, on a le fameux trémolo, c'est notre façon à nous guitaristes de tenir un son.

Quelle est votre œuvre du moment ?

En ce moment, ma pièce de chevet c'est"La Catedral" d'Augustin Barrios. Contrairement à des pièces espagnoles qu'on a déjà entendues dans des films ou des publicités, La Catedral de Barrios c'est une œuvre encore un peu secrète pour les non-musiciens et c'est un bijou absolu !

Avez-vous une anecdote particulière à nous raconter ?

J'étais en tournée aux États-Unis et pendant un concert, je me suis cassé un ongle sur scène. Il faut savoir qu'à la guitare, on joue avec les ongles de la main droite et quand ce genre de choses arrive, on apprend à se faire de faux ongles (c'est un peu comme si notre archet cassait). Je commence donc à faire mon faux ongle sur scène et pendant ce temps-là, un type dans le public me lance : "En attendant, raconte-nous une blague !". J'ai eu de la chance d'apprendre une blague en anglais la veille, j'ai donc raconté cette blague, lui a répondu avec une autre blague et cela s'est vite transformé en une sorte de spectacle comique.

Pourquoi un débutant devrait choisir la guitare plutôt qu'on autre instrument ?

Quand on dit le mot "guitare", chacun imagine une guitare différente. On connait le jazz, le flamenco, la guitare folk ou classique. Moi je suis un guitariste classique, car je défends et joue ce répertoire qui est lui-même très varié : on a la musique espagnole et baroque (avec l'héritage du luth), la musique romantique, la musique de chambre, la guitare solo, etc. Il y a donc énormément de choses à faire et c'est ce que je trouve fascinant avec cet instrument, on ne s'ennuie jamais.

Que vous apporte votre guitare au quotidien ?

Dans la musique, on retrouve un sentiment de paix. Moi la musique me rassure et surtout la guitare me rassure. Chaque jour, j'ai besoin de jouer quelque chose, ne serait-ce que quelques notes, cela me fait du bien. J'irai jusqu'à dire que j'ai vraiment besoin de cet instrument, si je ne l'ai pas, je n'arrive pas à imaginer ma vie sans la guitare.