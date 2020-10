[VIDEO] La Faunothèque : Poisson d'Or de Debussy

Claude Debussy s'est inspiré de poissons pour son oeuvre Poisson d'Or. Célimène Daudet vous raconte l'histoire de cette oeuvre dans la Faunothèque.

Le compositeur Claude Debussy a composée Poisson d'Or en 1907 ! Cette œuvre est inspirée par une peinture chinoise qu'il avait sur son bureau et représentait une rivière dans laquelle deux poissons nagent côte à côte, plus précisément deux carpes.

Les tremolos dans cette composition suggèrent à la fois l'immobilité sereine du paysage mais aussi les mouvements de l'eau. Les trémolos sont deux notes répétées plusieurs fois d'affilées très rapidement.

Claude Debussy indique au début de sa partition "Aussi léger que possible". L'idée est de décrire un panorama d'une grande douceur mais aussi un nombre important de poissons qui s'agitent sous l'eau.

Debussy aime surprend et use d'appogiature pour symboliser les sauts du poisson hors de l'eau. Un morceau calme et agité en même temps. De quoi nous rendre muet... Comme une carpe ? La Faunothèque, la série qui fait Zoo ré mi présentée par la pianiste Célimène Daudet.

Tous les épisodes vidéos de La Faunothèque à découvrir