VIDEO - Sébastien Llinares à propos d'Erik Satie : "C'est une pièce qu'on écoute comme on regarde un tableau"

"Une œuvre à partager : la Gnossienne N°1 d'Erik Satie par Sébastien Llinares :

Sébastien Llinares, guitariste et producteur de l'émission "Guitare, guitares" sur France Musique, nous partage la Gnossienne N°1 d'Erik Satie.

Elle est considérée comme la première pièce minimaliste de l'histoire de la musique - Sébastien Llinares

Une œuvre en avance sur son temps

Sébastien Llinares : "Le rythme est toujours le même, les accords sont simples. Mais c'est l'agencement de ces accords et de cette mélodie qui en font une musique tout à fait nouvelle et complètement avant-gardiste pour son époque."

Une œuvre familière

"Quand on l'écoute pour la première fois, on a l'impression de déjà la connaître. L'identification de cette musique est très forte, une fois entendue, elle est à l'intérieur de nous-même, elle nous appartient et nous accompagne. Et quand on la croise de nouveau, lors d'un concert ou dans un film par exemple, cela évoque plein de choses en nous. On retient facilement la mélodie, on peut se la chanter dans la tête en se promenant dans la rue, et cela peut suffire."

Une œuvre qui s'adapte facilement

"Pour passer du piano à la guitare, il y a tout un travail de transcription à faire. J'ai donc pris la partition pour piano, j'ai commencé à la jouer à la guitare et je me suis rendu compte que cela marchait tout seul. Il suffit de jouer la partition telle qu'elle est ! Je pense que cela provient du fait que l’œuvre est faite de lignes musicales construites à la manière des musiques anciennes, où les parties sont bien séparées et bien claires et cela peut circuler d'instrument en instrument."

Une œuvre accessible à tous

"On peut aborder cette œuvre sans avoir un niveau technique et instrumental incroyable. Et c'est ce que j'ai voulu faire avec cette adaptation pour 50 guitaristes. Des guitaristes professionnels, qui tiennent un peu la maison, mais aussi des étudiants, des jeunes ou des personnes qui n'ont pas beaucoup d'années de guitare."

"Beaucoup de pièces de Satie marchent très bien à la guitare. Par rapport au piano, elle amène ce côté très direct et très humain qu'il y a dans sa musique."