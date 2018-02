Victoires de la Musique Classique 2018 : qui est Jakub Józef Orlinski ?

La vidéo n'est pas passée inaperçue sur le fil Facebook de France Musique… Un chanteur en short, un pianiste en tongues, et une belle voix sur un air de Vivaldi. Résultat : plus de 2 millions de vues pour cette interprétation de Vedro con mio diletto de Vivaldi par Jakub Józef Orlinski.

Il suffit parfois d’une vidéo pour passer de l’ombre à la lumière. Invité au festival d’Aix pour chanter dans la production d’Erismena de Cavalli, le contre ténor polonais a profité de sa présence pour participer à l'émission Carrefour de Lodéon, enregistrée en public et en plein air. La captation vidéo de sa performance musicale lui a permis de faire découvrir sa voix à un large public.

Depuis cet épisode, le chanteur polonais semble tisser un lien particulier avec la France. En janvier 2018, il donnait son premier récital à Paris, salle Gaveau. Salle comble et enthousiaste pour un début, même si les critiques étaient plus froides, lui reprochant sa “jeunesse”. On le retrouve cette fois-ci sur la scène de la Grange au Lac pour la cérémonie des Victoires de la Musique Classique 2018, accompagné par l’orchestre Il pomo d'oro.

Cette ascension fulgurante lui aura aussi permis d’enregistrer son premier album, Enemies in love, autour des œuvres de Haendel, avec la chanteuse Natalia Kawałek-Plewniak.