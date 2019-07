Une belle saison pour France Musique !

Une belle saison radiophonique

France Musique réalise une belle saison avec une moyenne de 950 000 auditeurs (+57 000 en un an) et 1.7% d’audience cumulée (septembre 18 - juin 19). La chaîne atteint une part d’audience record avec 1,4%.

Sur la vague avril-juin 2019, France Musique est stable avec 1,6% d’audience cumulée la semaine.

Le week-end, elle affiche une excellente part d’audience à 2,3% (+0,5 pt sur un an).

France Musique se partage aussi sur le numérique !

Le développement numérique de France Musique poursuit sa forte progression et séduit des publics de plus en plus nombreux :

2,3 millions de vidéos vues en juin (+63% en un an), un nouveau record ! - Sources : Sites, Youtube, Dailymotion, Facebook, Twitter, Instagram Juin 2019

1,9 million d’écoutes en direct (+43% en un an) - Source ACPM Radios digitales Juin 2019

1,4 million de visites tous supports (+39% en un an) - Source : ACPM / OJD Juin 2019

1,1 million de téléchargements de podcasts- Source : Médiamétrie eStat Juin 2019