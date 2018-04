Une Arménienne de 18 ans remporte le concours Yehudi-Menuhin

« Je suis heureuse de pouvoir rencontrer tant de merveilleux musiciens », disait Diana Adamyan dans sa vidéo de présentation sur le site du concours international de violon Yehudi-Menuhin, qui se tenait cette année à Genève. Finalement, elle a prouvé au jury qu'elle était la meilleure de tous ces musiciens. À 18 ans, cette native d'Erevan, capitale de l'Arménie, a remporté ce concours réservé aux violonistes virtuoses de moins de 22 ans. En plus d'avoir eu les faveurs des jurés, en interprétant le Concerto pour violon n°1 de Max Bruch lors de la finale, elle a également obtenu le prix du public. Âgé de 20 ans, le franco-allemand Nathan Mierdl décroche la deuxième place de ces "Olympiades du violon" avec le Concerto pour violon n°3 de Camille Saint-Saëns. Pour compléter le podium, le troisième prix a été décerné à la Sud-Coréenne Hyunjae Lym, aussi âgée de 20 ans. Ces trois lauréats empochent respectivement 15 000, 10 000 et 7 000 francs suisses.

Un premier prix ex aequo chez les juniors

Du côté des plus jeunes, l'Australien Christian Li, 10 ans, et la Singapourienne Chloe Cua, 11 ans, remportent le premier prix ex æquo dans la catégorie junior. Le deuxième prix n'a pas été attribué, le troisième revient à Ruibing Liu, 13 ans. Cette année, le jury était présidé par Pamela Frank, qui a mené une grande carrière au sein de formations aussi prestigieuses que les orchestres symphoniques de New York et de Chicago, les orchestre philharmoniques de Berlin et de St-Petersbourg. À ses côtés, huit musiciens de renom comme Itamar Golan et Maxim Vengerov ont aussi départagé les 44 candidats retenus après la pré-sélection qui avait attiré des centaines de jeunes violonistes.