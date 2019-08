Festival d'Édimbourg : un stade en mauvais état après un concert de Gustavo Dudamel

La saison commence à peine et on dirait que la pelouse a déjà subi les affres de l'hiver. C'est ainsi que le Daily Record, un tabloïd écossais, présente l'état du stade de Tynecastle après le concert de l'Orchestre philharmonique de Los Angeles. Sous la direction de Gustavo Dudamel, il assurait l'ouverture du festival d’Édimbourg et quelques 15 000 spectateurs étaient présents dans les tribunes et surtout sur la pelouse. Cette dernière a fait les frais du passage de l'orchestre alors qu'elle avait été remplacée il y a seulement un an « pour près d'un million de livres sterling », rappelle la BBC sur son site. Les joueurs du Heart of Midlothian, l'équipe domiciliée à Tynecastle, sont désabusés.

Le mercato plutôt que la pelouse

Michael Stewart, ancien milieu de terrain, a vivement critiqué l'organisation de l'événement, à quelques jours de la reprise du championnat de Scottish Premiership, l'équivalent de la Ligue 1 écossaise. « Quelle honte », a-t-il tweeté, après s'être aperçu de l'état des installations. Mais la direction du club tient à rassurer les supporters : le début de saison aura lieu comme prévu, aucun match ne sera annulé ni reporté. Elle ajoute avoir pris toutes les précautions nécessaires, notamment des appels à des sociétés spécialisées, pour que le terrain reste jouable, même après le concert.

« Pas d'imprévu », c'est le mot d'ordre du staff du Heart of Midlothian, tout est sous contrôle. Les jardiniers auront juste un peu plus de travail dans les semaines à venir. C'est plutôt le mercato qui a retenu l'attention de la direction : que va donner le joueur Alex Petkov, prêté au Clyde FC jusqu'en janvier ?