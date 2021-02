Un projet immobilier menace le camp où Messiaen a écrit son "Quatuor pour la fin du temps"

Des promoteurs veulent construire des lotissements sur le site de l'ancien camp de prisonniers. C'est là qu'Olivier Messiaen a écrit en 1941 son célèbre Quatuor, inspiré de l'Apocalypse de Saint Jean.

C'est un site historique qui risque d'être transformé en quartier résidentiel. Le stalag VIII A, un camp polonais où sont passés près de 100 000 prisonniers durant la seconde guerre mondiale, est aujourd'hui convoité par des promoteurs immobiliers, indique Le Figaro. C'est là qu'Olivier Messiaen a écrit, durant l'automne et l'hiver 1941, son célèbre Quatuor pour la fin du temps. Une œuvre en huit mouvements pour violon, violoncelle, clarinette et piano, inspirée par l'Apocalypse de Saint Jean. La première s'était même déroulée au sein du camp, le 15 janvier 1941, jouée par des prisonniers, avec Messiaen au piano.

Un plan d'urbanisme, approuvé en 2004, menace donc désormais ce lieu de mémoire, où 44 000 Français ont été détenus après la défaite de juin 1940. "Il n'y a pas eu d’exécutions là où s'installeront les maisons", se justifie la municipalité de Zgorzelec, à la frontière allemande, qui soutient le projet immobilier. Sur place, point de baraquements, démantelés en 1948 après la guerre, mais un immense terrain vague de 30 hectares.

Cela ne justifie pas pour autant le projet pour Katarzyna Pawlak-Weiss, directrice adjointe du bureau de l'Institut de mémoire nationale de Wroclaw, interrogée par Le Figaro : "C'est comme si on ne gardait qu'Auschwitz et qu'on réaménagerait Birkenau. Alors que c'est justement l'énormité du complexe concentrationnaire qui frappe l'esprit des visiteurs."

Mort en 1992, Olivier Messiaen est l’un des compositeurs les plus importants de la deuxième moitié du XXème siècle. Organiste et pianiste, il est aussi reconnu dans le monde entier pour son enseignement réputé au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris.