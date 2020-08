Allemagne : un magasin de musique historique victime de la crise

Après 238 ans d'activité, un magasin historique de la ville de Mayence fermera ses portes en fin d'année. En difficulté financière avant la crise, le coronavirus aura eu raison de cette institution allemande.

Musik Alexander vit ses derniers mois. Établissement historique, situé en plein cœur de la ville allemande de Mayence, tout près du Rhin, depuis 1782, il était déjà mal en point depuis plusieurs années. Éprouvé par la crise économique et sanitaire, il cessera son activité fin 2020. La nouvelle émeut dans le milieu musical local. Le directeur général de cette entreprise familiale, Philip Alexander préfère parler de « restructuration ». En effet, Musik Alexander quitte ses locaux historiques, ceux où les musiciens mayençais, confirmés comme débutants, se rendaient pour acquérir un instrument. Plusieurs générations de familles y ont acheté les leurs. Ce départ est la partie la plus symbolique de cette restructuration.

Mais 55 emplois sont conservés. La branche pianos reste active, mais Musik Alexander abandonne les instruments à vent, à cordes et les percussions, c'est la partie économique de l'annonce, celle qui a le plus de conséquences et qui justifie le départ des locaux du centre-ville. Toute l'activité sera concentrée sur un unique point de vente. La réparation des instruments à vent est aussi conservée. Ces préservations permettent à l'entreprise « de perpétuer sa tradition », assure le directeur général, avec optimisme avant de remercier ses collaborateurs et surtout, les clients « pour ces décennies de fidélité ».