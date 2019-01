Thibaut Garcia, révélation des Victoires de la musique classique 2019

Thibaut Garcia a été nommé Révélation pour les Victoires de la musique classique édition 2019 dans la catégorie "Soliste instrumental". Le guitariste est né en 1994 à Toulouse. Nous l'avons rencontré lors de ses répétitions à la Seine Musicale, juste avant le Concert des Révélations du vendredi 11 janvier, retransmis sur France Musique les mercredi 23 et jeudi 24 janvier dans Carrefour de Lodéon.

Qu’est-ce qui vous a donné envie d’être musicien ?

C'est mon père qui m'a donné envie de jouer de la guitare. Guitariste amateur, il écoutait beaucoup de guitare classique à la maison, j'ai découvert le répertoire de Joaquín Rodrigo, d'Agustín Barrios Mangoré, d'Emilio Pujol, Federico Moreno Torroba et j'ai adoré cette musique. Dès que je me suis mis à la guitare et que j'ai joué les premières notes, je suis tombé amoureux de l'instrument, physiquement. C'était un plaisir de jouer tous les jours. Puis, à force de jouer et de travailler, je me suis dit que je pourrais en faire mon métier.

À quoi pensez-vous quand vous jouez ?

Cela dépend des morceaux, des passages... Il y a des moments où l'on est très concentré sur la partition, on écoute tout, et puis il y a des moments où l'on va se laisser emporter par la musique. C'est que je trouve beau en concert : on n'est pas dans un état d'esprit unique tout le concert, c'est changeant. Entre des moments où l'on maîtrise tout parfaitement et des moments, quand on se laisse aller, où l'on a l'impression qu'on se voit à la troisième personne, comme si on écoutait le concert depuis le public.

Si vous n’aviez pas été musicien, qu'est-ce que vous auriez fait ?

C'est une question que je me suis posé il y a longtemps, et en fait il y a deux choix : j'aurais fait souffleur de verre, ça me fascine. J'ai découvert ce métier petit à l'école. Je trouve que c'est une matière magnifique, qui peut se travailler de manières différentes et le résultat est beau. Sinon j'aurais fait chocolatier, parce que c'est une matière noble, je suis fasciné gustativement par le chocolat, mais aussi par la matière et ce qu'on peut en faire physiquement. J'adorerais faire un stage de souffleur de verre, le problème c'est que cela abîme les mains.

Si vous deviez remercier quelqu’un (ou quelque chose) pour votre carrière musicale, qui est-ce que ce serait ?

Mes parents, vraiment, du fond du cœur. Je me rends compte, dans mon cas, que l'environnement familial et social fait plus de 50% du travail. On se construit grâce à eux donc si on a des parents qui nous encouragent ou nous poussent trop, on sera dans une sorte de contradiction qui peut briser une vie. A l'inverse, des parents qui ne comprennent pas et ne nous encouragent pas, cela devient difficile de garder cette charge. J'ai eu des parents qui savaient être distants au moment où il le fallait, être présents dans les bons moments aussi et je sais que je peux toujours compter sur eux, ils ne sont jamais envahissants.

Dans le programme que vous présentez au concert des Révélations, quelle est l’oeuvre qui vous tient le plus à cœur et pourquoi ?

Les deux pièces me tiennent à cœur mais il y en a une que j'apprécie c'est la Cathédrale de Barrios car c'est une oeuvre qui est connue de tous les guitaristes, un tube mais inconnue du grand public contrairement à Asturias d'Albeniz. A chaque fois que je joue l'oeuvre de Barrios, les gens qui la découvre trouvent que c'est génial, le bijou à faire découvrir.

Propos recueillis par Aliette de Laleu

