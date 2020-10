Théâtre de Caen : chute d'un décor en plein spectacle

Un décor s'est effondré jeudi soir au Théâtre de Caen, en pleine représentation du Ballet Royal de la Nuit, et a fait quatre blessés.

Jeudi soir, devant 400 spectateurs, la générale du Ballet Royal de la Nuit avec l'Ensemble Correspondances de Sébastien Daucé a tourné au drame : un décor de trois mètres de haut s'est effondré sur les trente musiciens qui étaient en contrebas dans la fosse d'orchestre. Quatre acrobates et un chanteur se trouvaient sur la structure.

Quatre personnes ont été blessées, un acrobate, un chanteur et deux musiciens. Deux d'entre eux, des hommes âgés de 37 et 30 ans, ont été emmenés à l'hôpital en "urgence relative", au CHU de Caen pour l'un et dans une clinique pour l'autre. Heureusement, tous deux sont déjà sortis de l'hôpital.