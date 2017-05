Sortez classique : guide des sorties et concerts le week-end du samedi 6 et dimanche 7 mai

Festival Flamenco à la Villette

Qu’est-ce que c’est ?

Le flamenco est à l’honneur au parc de la Villette de Paris : village sévillan rassemblant écoles de flamenco et divers exposants, exposition photo, bar à tapas et, évidemment, une série de spectacles ! La soirée commence à 19h, avec un bal sévillan, puis place aux concerts de La Tremendita et aux chorégraphies de Olga Pericet.

Pourquoi y aller ?

Parce que le soleil d’été n’a pas encore pointé le bout de son nez en ce début de mois de mai… Quoi de mieux alors que la danse, le son des guitares andalouses et quelques tapas pour se réchauffer ? Et encore, si ça n’était que pour ça… le flamenco est un art complet, spectaculaire, une expérience musicale et culturelle à découvrir dans un contexte festif !

Informations pratiques

Festival Flamenco à La Villette (Paris)

Samedi 6 mai à partir de 19h

Grande halle de la Villette

Paris, 19e arrondissement

Bal en accès libre, Accès concert entre 20 et 32€

(Recommandé par Nathalie Moller)

Lakmé à l’Opéra de Marseille

Qu’est-ce que c’est ?

Lakmé, oeuvre de Léo Delibes dans une coproduction avec l’Opéra de Marseille, l’Opéra de Lausanne et l’Opéra-Comique. Mis en scène par Lilo Baur, l’orchestre et le choeur de l’Opéra de Marseille seront dirigés par Robert Tuohy.

Pourquoi y aller ?

Pour la présence de la soprano Sabine Devieilhe dans le rôle de Lakmé et parce que cet opéra n’avait pas été donné à Marseille depuis 20 ans….

Informations pratiques

Lakmé à l’Opéra de Marseille

Dimanche 7 mai à 14h30

Tarifs : de 13 à 80€

(Recommandé par Aliette de Laleu)

Tous à l’Opéra de Rennes

Qu’est-ce que c’est ?

A l’occasion de l’opération Tous à l’Opéra, la maison lyrique de Rennes nous propose d’assister à une répétition ouverte de la production de Carmen mise en scène par Nicola Berloffa, avec, en parallèle, des ateliers de chant autour de l’opéra de Bizet qui sera joué à partir du 30 mai.

Pourquoi y aller ?

Pour explorer les coulisses d’une production lyrique et observer le travail du metteur en scène qui livrera des aspects de sa lecture du chef d’oeuvre de Bizet. Et comme il s’agit d’un opéra participatif - le 8 juin les spectateurs seront invités à reprendre avec Escamillo l’air du Toréador -, l’Opéra vous propose également de répéter avec des professionnels pour être le mieux préparé possible à l’exercice !

Informations pratiques

Tous à l’Opéra de Rennes

Répétitions ouvertes : le samedi 6 mai à 14h30 ou 17h30

Cours de chant : le samedi 6 mai à 14h30 ou 16h30

Gratuit sur réservation

(Recommandé par Sofia Anastasio)

Tous à l’Opéra de Bordeaux !

Qu’est-ce que c’est ?

Bordeaux célèbre l’art lyrique en participant à l’opération Tous à l’Opéra ce week-end. Et c’est principalement dimanche 7 mai que le grand public pourra découvrir les coulisses de la maison lyrique.

Pourquoi y aller ?

Parce qu’il est toujours fascinant de comprendre comment fonctionne un opéra, une production, les coulisses, etc. Il est surtout passionnant de pouvoir échanger avec ceux qui œuvrent à la beauté de cet art total. Au programme : un Cluedo géant pour découvrir les mystères de l’opéra, une masterclasse avec la soprano Joyce El Khoury, visite guidée de la cage de scène et rencontre avec l’équipe de production des Pêcheurs de Perles.

Informations pratiques

Tous à l’Opéra de Bordeaux

Dimanche 7 mai de 11h à 18h30

Entrée libre

Certaines activités sur réservations au 05 56 00 85 95

(Recommandé par Victor Tribot Laspière)