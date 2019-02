" Se mettre en quatre " de Sonia Simmenauer (Alma) - Sélection prix France Musique des Muses 2019

Quelques mots sur Sonia Simmenauer

Française née aux États-Unis, Sonia Simmenauer est issue d’une famille juive chassée d’Allemagne par le nazisme, a commencé à s’occuper d’artistes en 1982 dans la grande agence de concert Schmid (Hanovre). En 1989, elle crée l’Impresariat Simmenauer (Berlin). Elle représente, depuis, les plus grands quatuors ainsi que de nombreux solistes dans le monde entier.

Se mettre en quatre. La vie quotidienne en quatuor à cordes

Quatre musiciens décident de s’associer pour jouer. Quoi de plus simple ? Apparemment… Voici quatre personnes qui vont vivre ensemble pendant dix ans, vingt ans, ou plus – si affinités. Mais, précisément, d’affinités il ne s’en trouve peut-être pas, en dehors de l’art musical suprême qu’est le quatuor à cordes. Ces musiciens – hommes, femmes - vont passer l’essentiel de leur vie de répétitions en concerts aux quatre coins du monde, dans des conditions matérielles souvent aléatoires, et en constante interdépendance, alors qu’ils mènent par ailleurs d’autres existences avec d’autres projets, d’autres goûts. En plongeant le lecteur au cœur de la vie du quatuor, Sonia Simmenauer témoigne d’une expérience du « vivre ensemble » qui – lors de la parution du livre en Allemagne – a aussi fasciné les chefs d’entreprises et les spécialistes du management. « Le quotidien partagé amène son lot de situations dans lesquelles un collectif bien rodé communique par des moyens de plus en plus restreints, un simple regard souvent, un mouvement de la main, à peine perceptibles de l’extérieur. On se connaît par cœur, on anticipe l’autre. Bien sûr, à trop se côtoyer, le risque existe de ne plus vraiment se voir. »

Quelle est la place de cet ouvrage dans votre carrière ? travail ?

Ce livre est le premier et jusqu'à présent aussi le dernier que j'ai écrit. L'idée à l'origine avait été pour moi d'offrir à mes artistes (quatuors) un petit recueil de mes observations collectées par hasard depuis des années sur leurs vies et travail. En voulant mettre un peu d'ordre dans les feuilles et carnets avec mes remarques et anecdotes, je m'étais retrouvée devant tout un paquet bigarré dont une amie littéraire m'encouragea et m'aida à faire un ouvrage construit. Le travail fait sur ce livre représente un moment très important de ma carrière, m'ayant aussi obligée à une réflexion profonde sur mon métier qui a beaucoup influencé mon travail ensuite, jusqu'à aujourd'hui.

Qu'avez-vous cherché à montrer dans cet ouvrage ?

J'ai écrit ce livre après plus de vingt ans de métier en tant qu' agente de quatuors à cordes, qu cours desquels j'ai aussi et surtout rencontré des musiciens, certains d'entre eux des personnages extraordinaires. Au cours des années j'ai compris que le quatuor à corde n'est pas seulement une école musicale en soi mais surtout une éducation sociale très spéciale. Cet ouvrage a pour but de décrire le plus précisément possible comment le quatuor est une forme de vie et de travail en groupe, qui pourrait bien servir d'exemple.

Quels sont vos prochains projets ?

Je travaille sur le sujet de la passation ou transmission aussi bien consciente qu'inconsciente: transmission d'un manque, d'un trauma, passation d'un savoir, d'une passion. Je travaille aussi à observer les différentes "raisons d'être" des musiciens: leur rapport à une/leur responsabilité vis à vis de la société, puisqu'il leur est donné de "parler" à un public d'une part et leurs préoccupations intellectuelles ou emotionelles à travers la musique et comment le monde dans lequel ils agissent est ouvert ou non aux différents aspects