Révolution discrète au concours Lang Lang à Shenzhen

L'univers des concours instrumentaux est rarement clément. Sans exagérer : les destins d'artistes peuvent se faire et se défaire au son de la clochette d'un président de jury. Une fausse note, un claquement de porte... Dans un tel moment de concentration, point d'orgue d'intenses mois de travail, il n'est pas étonnant que d'amères tensions éclatent entre les artistes qui jouent et les artistes qui jugent. C'était d'ailleurs le sujet du film La Tourneuse de Pages en 2006, avec Catherine Frot et Déborah François : une jeune fille maltraitée lors d'un concours de piano revient quelques années plus tard pour se rendre indispensable auprès de la présidente de jury dans le but de ruiner son existence.

Il s'est déroulé cette semaine, dans la région de Hong Kong, une scène qui aurait pu figurer dans un tel film.

Contexte. Le Concours International Lang Lang Shenzhen Futian impose à ses candidats pour le second tour trois morceaux. Mais cette année, il a fallu opérer des changements de dernière minute puisque il a été décidé de faire passer en finale 10 candidats au lieu des 6 prévus. Pour des raisons d'emploi du temps, il a fallu sacrifier une partie du programme. De trois morceaux nous passons à deux : une pièce par un compositeur chinois et un concerto.

Tout le monde a décidé de jouer le jeu, sauf un candidat : Shuan Hern Lee, candidat australien déjà rompu au circuit des concours internationaux et qui bénéficiait de l'oreille favorable d'Antonio Pompa-Baldi, membre du jury, dont le témoignage a été envoyé au site Slippedisc.com. "Il a écrit en des termes belliqueux qu'il n'avait pas l'intention de se plier à cette nouvelle restriction. Il a préparé trois pièces, il jouera trois pièces."

"Aujourd'hui, quand c'était à son tour de jouer, il a commencé par la pièce chinoise. Puis, au lieu de jouer le troisième concerto de Rachmaninov, il a commencé la Toccata de Prokofiev. Nous étions très surpris. Le directeur, avec l'approbation du jury, a sonné sa clochette. Shuan Hern ne s'est pas arrêté. La cloche a continué mais il a décidé de l'ignorer. Le Président du jury a alors pris le micro pour lui ordonner de s'arrêter et de jouer le concerto. Il a continué à jouer. C'est à ce moment que le public a décidé de se joindre au public. [...] Ils se sont mis à battre des mains et à crier, mais Shuan Hern a continué. [...] Il s'était clairement donné pour mission de montrer qu'il menait le jeu, qu'il était en charge. Je n'avais jamais vu quelque chose comme cela. C'était surréaliste."

Le pianiste a bien évidemment été disqualifié.

Shuan Hern Lee a lu le témoignage d'Antonio Pompa-Baldi sur Slippedisc.com et a décidé de lui répondre par le même biais, une joute oratoire qui n'est pas sans rappeler certains heurts politiques mémorables au tournant du XXe siècle par voie de presse. "Cher maestro, ce n'est qu'en lisant votre article que je me suis réellement rendu compte de ce qu'il s'est passé à Shenzhen."

Il explique alors le travail qu'il y a derrière la participation à un concours international.

"Je n'ai décidé de participer à ce concours que parce que je crois en la réputation professionnelle que vous avez. C'est pour cela que j'attendais un meilleur niveau de justice de la part de ce concours. [...] Vous devez me croire arrogant d'agir ainsi de la sorte. Je suis désolé de vous avoir offensé ainsi que les autres membres du jury. Mais vous devez comprendre que tout aurait pu être évité si le comité avait agi avec plus de transparence.

Je ne cautionne pas l'idée de changements de règles à la dernière minute. La majorité des candidats étudient ces règles très précisément avant de choisir les concours auxquels ils participent. Ces candidats travaillent durant des mois et des années pour pouvoir ne participer qu'à une poignée de concours. Changer les règles à la dernière minute bouleverse les tactiques et les stratégies des candidats. Mais ce qui me gêne n'est pas le changement des règles mais le manque de transparence derrière ce geste."

L'échange est à retrouver dans son intégralité ici : le témoignage d'Antonio Pompa-Baldi et la réponse de Shuan Hern Lee sur le site de Norman Lebrecht Slippedisc.com.

Restons donc vigilant quant à une éventuelle réponse officielle du Concours. Cela crée en tout cas un important précédent qui devra être évoqué à chaque fois qu'un concours décidera pour des raisons légitimes de changer les règles du jeu à la dernière minute.