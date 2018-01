Renaud Capuçon lance l’idée d’un grand Concert du Nouvel An à Paris

« À quand un grand Concert du Nouvel An à Paris ? », a proposé sur Twitter le violoniste Renaud Capuçon lundi 1er janvier 2018. « Nous avons de belles salles et de grands musiciens. Il faudrait simplement un peu de volonté et d’ambition pour en faire un événement exceptionnel », a poursuivi le musicien.

Son appel, relayé par plus de 1000 personnes sur le réseau social, a fait réagir Mathieu Gallet, directeur de Radio France, qui a répondu : « On y travaille [...] Rendez-vous déjà mercredi et jeudi prochains à l’auditorium de Radio France avec le Concert du Nouvel An de l’orchestre National de France dirigé par Emmanuel Krivine ». Un événement qui a lieu le 11 et 12 janvier avec un programme très classique : Strauss, Brahms, Offenbach, Tchaïkovski…

Ce concert n’est cependant pas donné exactement le jour du Nouvel An comme c’est le cas avec l’Orchestre Philharmonique de Vienne qui chaque année avec son traditionnel concert du 1er janvier, rassemble des millions de téléspectateurs, ce qui en fait l’événement de musique classique le plus médiatisé au monde. Un autre concurrent de taille serait le Concert du Nouvel An à la Fenice de Venise, cette année dirigé par l’ancien directeur musical de l’Orchestre Philharmonique de Radio France, Myung-Whun Chung.

à réécouter émission Emission spéciale Fête de fin d'année Concert du Nouvel An 2018 en direct de Vienne

Le directeur de la musique de Radio France, Michel Orier, a lui aussi réagi au tweet de Renaud Capuçon en annonçant un grand événement à venir pour le 31 décembre 2018 : un concert de l’Orchestre National de France dirigé par Emmanuel Krivine. Une formule qui semble proche du concert à venir la semaine prochaine, le 11 janvier, à l’Auditorium de la Maison de la Radio avec ce même chef et ce même orchestre.