Diana Tishchenko remporte le 1er prix du Concours Long-Thibaud-Crespin 2018

39 violonistes ont participé à l'édition 2018 du Concours Long-Thibaud-Crespin, et ils n'était plus que six pour les trois jours de finales, organisées les 7, 9 et 10 novembre. Au terme de la seconde partie de la finale concerto, le jury présidé par Renaud Capuçon a livré son verdict, et remis les prix suivants :

La remise des prix en replay !

Palmarès

1er grand prix Jacques Thibaud : Diana Tishchenko

2e grand prix Christian Ferras : Mayumi Kanagawa

3e grand prix Ville de Bordeaux : Dmitry Smirnov

4e grand prix Groupe Henner : Louisa Staples

5e grand prix des amis : Arata Yumi

6e grand prix : Daniel Kogan

Prix spécial de la SACEM pour la meilleure interprétation de l'oeuvre de Camille Pépin : Dmitry Smirnov

Prix spécial de sa S.A.S le Prince de Monaco pour la meilleure interprétation du Concerto : Mayumi Kanagawa

Prix spécial Etienne Vatelot : Dmitry Smirnov

Prix spécial Warner Classics : Diana Tishchenko

Chacun des prix est assorti d'une ou plusieurs récompenses. le premier prix remporte ainsi non seulement la somme de 25 000 euros, mais aussi le prêt d'un violon du célèbre luthier Guadagnini, conçu en 1754, ainsi que des engagements dans diverses formations musicales et festivals.

La prochaine édition du Concours Long-Thibaud-Crespin aura lieu l'année prochaine, et sera consacrée au piano.

Toutes les épreuves finales de l'édition 2018 du concours ont été retransmises en direct vidéo, et sont disponibles en replay.