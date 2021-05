Quelles sont les meilleures versions des Mélodies de Reynaldo Hahn ?

Dimanche 23 mai 2021, Charlotte Landru-Chandès, Piotr Kaminski et Chantal Cazaux élisent la version de référence des mélodies « A Chloris », « Si mes vers avaient des ailes » et « L’heure exquise » de Reynaldo Hahn. Vous aussi, participez à La Tribune des critiques et gagnez le disque de la semaine!

Reynaldo Hahn (1875-1947) photographié par Nadar Reynaldo Hahn en 1898 , © Getty / Photo by Apic