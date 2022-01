Quelles sont les meilleures versions de la Sonate facile K545 et du Rondo en ré Maj. K485 de Mozart ?

Bertrand Boissard, Melissa Khong et Alain Lompech élisent les versions de référence de la Sonate facile K 545 et du Rondo en ré Maj. K 485 de Wolfgang Amadeus Mozart. Vous aussi, participez à la Tribune des critiques et gagnez le disque de la semaine!

