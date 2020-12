Quelles sont les meilleures versions de Faust, de la Gioconda et de Samson et Dalila ?

Dimanche 03 janvier 2021, Chantal Cazaux, Emmanuelle Giuliani et Piotr Kaminski élisent les versions de référence du ballet de Faust de Gounod, de la Danse des heures de La Gioconda de Ponchielli et de la Bacchanale de Samson et Dalila de Saint-Saëns. Participez vous aussi !

(de haut en bas) Charles Gounod © duncan1890/ Getty | Amilcare Ponchielli © - | Camille Saint-Saëns © gravure sur bois de 1885/ Getty