Quelle musique voyez-vous sur "The Signal" de John William Godward (1899)

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi en vous inspirant de ce tableau: The Signal du peintre anglais John William Godward ( 9 août 1861 – 13 décembre 1922 )

, © The J. Paul Getty Museum, Los Angeles

Ce tableau vient illustrer l'émission Allegretto de Denisa Kerschova intitulée"All you need is love"