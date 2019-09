Quelle musique voyez-vous sur le tableau " La Classe de danse " d'Edgar Degas ?

Ce tableau est visible au Musée d'Orsay

dans le cadre de l'exposition " Degas à l'Opéra " jusqu'au 19 janvier 2020

Elevé dans un milieu où la musique occupe une place importante, Degas grandit dans un salon où se réunissent musiciens amateurs et professionnels, ce qui le marque profondémment et façonne son goût : tout au long de sa carrière il fait de l’opéra le sujet centralà partir duquel toute son oeuvre gravite. C’est un monde qu’il aime et fréquente intensément, il en explore les divers espaces et représente ceux qui les peuplent, artistes, abonnés... L’opéra est un univers propice aux innovations picturales et techniques : multiplicité des points de vue, contraste des éclairages, étude du mouvement et de la vérité du geste…. Que l'on retrouve dans chacun de ses travaux.

L’exposition présente un ensemble de maquettes de décors de l’Opéra, permettant de situer les oeuvres de Degas. Elle bénéficie de nombreux prêts, privés et de musée étrangers, la National Gallery of Art de Washington principalement.