Quelle musique voyez-vous sur le tableau "Animitas Chili" de Christian Boltanski

Ce tableau est visible au Centre Pompidou

dans le cadre de l'exposition : "Christian Boltanski faire son temps".Jusqu'au 16 mars 2020

Trente-cinq années se sont écoulées depuis la première exposition de Christian Boltanski au Centre Pompidou. Conçue par Boltanski lui-même comme une vaste déambulation au cœur de son œuvre, cette nouvelle exposition se veut moins une rétrospective qu’une suite de séquences marquant les étapes et les métamorphoses de son propos et un demi-siècle de méditations sur la fonction et la parole de l’artiste dans nos sociétés. Une cinquantaine d'œuvres rythment le parcours de cette traversée de l’œuvre d’une des plus grandes figures de la création de notre temps.