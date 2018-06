Quelle musique voyez-vous sur la photographie: "On a rice farm" de H. C. White Co ?

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 8 juin en vous inspirant du tableau "On a rice farm - transplanting the tender rice shoots - both sexes sharing the labor, Shizuoka au Japon [Repiquage du riz à Shizuoka au Japon, hommes et femmes partagent le travail]" de H. C. White Co.

, © MNAAG, Paris / droits réservés

Cette photographie est actuellement visible au Musée national des arts asiatiques - Guimet dans le cadre de l'exposition Terres de riz du 6 juin au 8 octobre 2018.

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation