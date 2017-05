Quelle musique voyez-vous sur "L'atelier de Bazille" de Frédéric Bazille (1870) ?

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 20 mai en vous inspirant du tableau "L'atelier de Bazille" de Frédéric Bazille (1870).

Pour participer, cliquez ICI, puis sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation.

Actuellement visible à la National Gallery of Art à Washington dans le cadre de l'exposition : Frédéric Bazille and the Birth of Impressionism du 9 avril au 9 juillet 2017.