Quelle musique voyez-vous sur : " Fête musicale donnée par le cardinal de La Rochefoucauld" de Panini, 1747 ?

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 24 novembre en vous inspirant du tableau : "Fête musicale donnée par le cardinal de La Rochefoucauld au théâtre Argentina à Rome en 1747 à l’occasion du mariage du Dauphin, fils de Louis XV", 1747, de Giovanni Paolo Panini.

Ce tableau est actuellement visible dans le livre "Voir la musique" de Florence Gétreau aux éditions Citadelles et Mazenod.

, © Citadelles et Mazenod

Comment les artistes ont-ils représenté la musique du XVI au XX siècle ? Telle est la question soulevée par cet ouvrage, lequel permet de découvrir des œuvres qui s’intéressent tout d’abord à la matérialité de la musique, c’est-à-dire ses instruments, ses musiques notées, ses gestes, ses acteurs et ses lieux de pratique. En raison de son égale immatérialité, de son caractère éphémère et des sensations qu’elle procure, la musique l’emporte en immédiateté et en intensité sur les autres sens pour solliciter l’imaginaire. Elle innerve de ce fait la fable humaine, ses grands mythes, son histoire, ses religions. C’est pourquoi nombre d’images dépassent la transposition de la réalité sonore pour ouvrir sur un univers symbolique.

, © RMN-­‐Grand Palais (musée du Louvre)/Hervé Lewandowski

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation.