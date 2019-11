Quelle musique voyez-vous sur cette illustration du "Hobbit" de Tolkien

Cette illustration est actuellement visible dans l'exposition " Tolkien, voyage en Terre du Milieu " à la BnF - François Mitterrand jusqu'au 16 février 2020

Les quelques 300 pièces exposées mettent en lumière J.R.R. Tolkien, brillant professeur d’Oxford et créateur de mondes, et son œuvre protéiforme. Pour la première fois en France sont présentés de nombreux manuscrits et dessins originaux de Tolkien.