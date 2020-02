Quelle musique voyez-vous sur ce " Masque de Troll " de Niels Hansen Jacobsen exposé au Musée Bourdelle

Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 14 février en vous inspirant de ce " Masque de Troll " en grès émaillé de Niels Hansen Jacobsen exposé au Musée Bourdelle à Paris.

Cette sculpture est visible au Musée Bourdelle dans l'exposition "Les contes étranges de Niels Hansen Jacobsen, un danois à Paris", jusqu'au 31 mai.

C'est la première exposition en France consacrée à Niels Hansen Jacobsen (1861-1941) sculpteur et céramiste danois, à l’univers étrange et onirique. Jacobsen installe son atelier, entre 1892 et 1902, Cité Fleurie boulevard Arago rendez-vous d’un groupe de symbolistes scandinaves et francophiles. Il y conçoit - La Petite Sirène, Le Masque de l’Automne, Le Troll, L’Ombre, La Mort et la Mère… - des sculptures qui font référence aux mythes fondateurs, aux contes d’Andersen, au folklore nordique. Affranchies des canons de l’académisme comme des conventions du réalisme, ces figures fabuleuses conjuguent, dans leur inquiétante étrangeté, la poésie du symbolisme et les prospections formelles de l’Art nouveau. C’est aussi à Paris qu’en alchimiste jouant avec la terre, les émaux et les hasards du feu, Jacobsen devient maître céramiste.