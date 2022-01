Quelle musique entendez-vous sur "Les Vielles" ?

Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 14 janvier en vous inspirant du tableau "Le Temps" dit "Les Vieilles" de Goya.

Ce tableau de Francisco de Goya est visible dans l'expositionEXPERIENCE GOYAjusqu'au 14 février au palais des Beaux-Arts de Lille

EXPERIENCE GOYA raconte l’histoire extraordinaire de deux chefs-d'œuvre énigmatiques du palais des Beaux-Arts de Lille, "Les Vieilles" et "Les Jeunes" de Francisco de Goya, qui n’ont pas encore révélé tous leurs secrets.

Avec plus de 80 œuvres originales dont la moitié signées de Goya, cette exposition propose une expérience immersive, esthétique et sensorielle (vidéos, ambiances sonores…) qui plonge le visiteur dans l’univers du maître espagnol, et au cœur de l'acte de création et des sources d'inspiration de l'artiste, génie du beau et de l’étrange.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

L’exposition propose également de découvrir la postérité de Goya du 19e siècle avec des oeuvres de Delacroix, Manet, Ensor, jusqu'au 21e siècle avec Salvador Dali, Henri Cartier-Bresson, les frères Chapman, ainsi que dans le cinéma avec Federico Fellini, Sergio Leone, Guillermo del Toro….