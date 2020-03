Quelle musique entendez-vous sur le tableau "Vertumne et Pomone" de Jean Ranc ?

Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 13 mars en vous inspirant du tableau "Vertumne et Pomone" de Jean Ranc, exposé au Musée Fabre à Montpellier.

Ce tableau "Vertumne et Pomone" est visible dans l'exposition "Jean Ranc, un Montpelliérain à la cour des rois" jusqu'au 26 avril auMusée Fabre de Montpellier.

C'est la première exposition consacrée à Jean Ranc, peintre né à Montpellier en 1674 et qui accomplit une carrière internationale entre Paris et Madrid. Spécialisé dans le portrait d'apparat, il sert le prestige de ses commanditaires avec élégance et raffinement. Collaborateur de Hyacinthe Rigaud à Paris, il est reçut à l'Académie royale en 1703 et sa renommée lui vaut d'exécuter les portraits de grands seigneurs et de membres de la famille royale. C'est ainsi qu'il est appelé par le roi d'Espagne Philippe V pour devenir le portraitiste officiel de sa cour.

Vos propositions via contactez-nous