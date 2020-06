Quelle musique entendez-vous sur le tableau "Les Peintres en forêt de Fontainebleau" de J-L-P. Coignet ?

Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 5 juin, en vous inspirant du tableau "Les Peintres en forêt de Fontainebleau" de Jules-Louis-Philippe Coignet, de l'expo virtuelle "Plein air. De Corot à Monet", au Musée des impressionnismes à Giverny.

l'exposition “Plein air. De Corot à Monet”, initialement programmée jusqu'au 28 juin, a dû être annulée. Le Musée des impressionnismes propose de la découvrir virtuellement.

Le musée des impressionnismes se trouve à Giverny le village choisi par Claude Monet, enfoui au cœur de la nature normande, il a pour vocation de faire connaître les origines, le rayonnement géographique et le développement de ce courant artistique qui a bouleversé l'histoire de la peinture.

L'exposition retrace l’histoire de la peinture en plein air du XVIIIe siècle jusqu’en 1873, année qui précède celle de l’invention du terme "impressionnisme".

Revendiquée par les impressionnistes et par leurs premiers critiques au nom de la sincérité et de la spontanéité, la pratique de la peinture en plein air n'est pas une innovation dans les années 1870, elle est l'aboutissement d'un long processus au cours duquel le paysage s'affirme comme un genre à part entière.

En France, les peintres s'attachent dès le XVIIIe siècle à l'observer et à saisir avec objectivité les effets de la lumière. Or peindre hors des murs de l'atelier pose de sérieux problèmes d'organisation, qui ne seront toujours pas entièrement résolus à l'époque impressionniste, car l'artiste doit transporter sur site un attirail encombrant, il doit être rapide aussi, le spectacle de la nature évolue en permanence, la lumière évolue, les ombres changent au fil des heures...

