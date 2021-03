Quelle musique entendez-vous sur le tableau " Le Printemps " ?

Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 2 avril, en vous inspirant du tableau " Le Printemps " de Jean-François Millet.

Ce tableau de Jean-François Millet (1814-1875) est visible dans le Musée numérique des Microfolies et au Musée d'Orsay.

Une Micro-Folie est un lieu culturel articulé autour d'un Musée Numérique, dans le cadre d'un projet élaboré par 12 établissements culturels nationaux fondateurs*.

Des chefs d’œuvres choisis parmi les collections de ces musées ont été numérisés en Très Haute Définition pour les diffuser sur des écrans permettant de les retranscrire au mieux.

En fonction du lieu choisi pour accueillir la Micro-Folie et du projet conçu pour et avec les habitants, plusieurs modules peuvent compléter le Musée numérique : un FabLab, un espace de réalité virtuelle, une scène, une bibliothèque/ludothèque ou encore un espace de convivialité. Simple à installer et peu onéreuse, la Micro-Folie s’adapte aux besoins de chaque territoire et peut s’implanter dans une structure déjà existante (médiathèque, centre culturel et social, lieu patrimonial, centre commercial, etc.).

L’objectif est de créer un espace d’activités multiples, accessible et chaleureux.

Deux modes de visites sont possibles. Dans le premier, le visiteur est « autonome », avec des tablettes à sa disposition, il va chercher des informations plus détaillées sur l’œuvre et son histoire, il peut également zoomer et accéder à des contenus vidéoludiques en lien avec la collection qu’il découvre.

Le second mode de visite est encadré par un médiateur pour guider le visiteur dans sa découverte.

Notre Tableau " Le Printemps " de Millet, présente dans le Musée numérique, y côtoie des sculptures du Centre Pompidou, la visite d'un carrosse du château de Versailles, une symphonie de Bethoven enregistrée à la Citée de la Musique, ainsi qu'une centaine d'autres chefs-d'oeuvres et des contenu additionnels.

On trouve des Micro-folies partout en France et sur presque tous les continents, la carte.

* Les douze établissements fondateurs sont :

le Centre Pompidou, le Château de Versailles, la Cité de la Musique –Philharmonie de Paris, le Festival d’Avignon, l’Institut du monde arabe, le Louvre, le Musée national Picasso-Paris, le musée d’Orsay, le Musée du Quai Branly-Jacques Chirac, l’Opéra national de Paris, la Réunion des musées nationaux – Grand Palais, Universcience et La Villette.