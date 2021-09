Quelle musique entendez-vous sur le tableau : "Le Petit Pêcheur" ?

Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 10 septembre en vous inspirant du tableau "Le Petit Pêcheur" d'Augustin Rouart.

Ce tableau d'Augustin Rouart est visible dans l'expositionAugustin Rouart, La peinture en héritageau Petit Palais à Paris jusqu'au 10 octobre.

L'écrivain et académicien Jean-Marie Rouart, vient d’effectuer, en faveur du Petit Palais, une donation de douze œuvres d’Henri Rouart, Henry Lerolle, Maurice Denis et Augustin Rouart. Celle-ci est présentée en dialogue avec des œuvres des collections du musée liées à la famille Rouart, pastels et tableaux de Berthe Morisot, Edgar Degas ou encore Auguste Renoir. Une quinzaine de prêts, ainsi que des archives familiales de Jean-Marie Rouart, complètent l’accrochage.

Répartie autour de deux grands espaces, l’exposition présente la « Constellation Rouart » organisée autour des arrière-grands-pères du donateur : Henri Rouart et Henry Lerolle, qui tous deux pratiquèrent la peinture et collectionnèrent passionnément les impressionnistes.

Une seconde salle est consacrée à l’œuvre d’Augustin Rouart, père de l’écrivain.

