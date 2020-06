Quelle musique entendez-vous sur le tableau "Le Moulin de la galette" de Renoir ?

Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 12 juin, en vous inspirant du tableau "Le Moulin de la galette" à l'Atelier des lumières à Paris.

L’Atelier des Lumières rouvre ses portes avec l'exposition«Monet, Renoir... Chagall. Voyages en Méditerranée», jusqu'en janvier 2021.

Cette exposition numérique est un parcours itinérant, de l’impressionnisme à la modernité, à travers le lien entre la création artistique et les rives méditerranéennes.

En sept séquences et une quarantaine de minutes, le visiteur est emporté d’un courant artistique à un autre : de l’impressionnisme avec Monet et Renoir, au pointillisme avec Signac et Cross, en passant par le fauvisme avec Camoin, Derain, Vlaminck, Marquet... sans oublier Matisse. L’exposition retrace aussi la fascination pour la Méditerranée de Bonnard, Dufy et Chagall.

Plus de 500 œuvres, dispersées à travers le monde, inondent l’Atelier des Lumières de leurs couleurs éclatantes, les couleurs vives et puissantes submergent l’espace, s'emparent des sols et des murs (jusqu’à 10 mètres de haut ): les œuvres s’animent, se recomposent trait après trait, donnant l’illusion d’un miroitement de la mer et d’un soleil étincelant.

Cette création visuelle et musicale est de Gianfranco Iannuzzi, Massimiliano Siccardi et Renato Gatto

Ouvert en 2018, l’Atelier des Lumières est le premier Centre d’Art Numérique à Paris, il est installé dans une ancienne fonderie du XIXe siècle. Il propose des expositions qui immergent le visiteur dans l’univers pictural des grands noms de l’histoire de l’art, grâce 140 vidéoprojecteurs et une sonorisation spatialisée sur 3 300 m2 de surface, les visiteurs sont immergés dans l’image et la musique.

