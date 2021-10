Quelle musique entendez-vous sur le tableau " Le Gopak "

Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 22 octobre en vous inspirant du tableau " Le Gopak. Danse des cosaques zaporogues " d'Ilya Répine.

Ce tableau est visible dans l'exposition : Ilya Répine (1844-1930). Peindre l’âme russejusqu'au 23 janvier au Petit Palais à Paris.

Jusqu'au 23 janvier 2022 le Petit Palais présente la première rétrospective française consacrée au peintre russe Ilya Répine, son œuvre est considéré comme un jalon essentiel de l’histoire de la peinture russe des XIXe et XXe siècles.

Figure incontournable du monde de l’art de l’époque, Répine s’intéresse à la vie culturelle de son époque : littérature, musique, sciences… Il est proche de l’écrivain Tolstoï, du compositeur Moussorgski, ou encore du collectionneur Trétiakov.

Témoin de tous les bouleversements de la Russie de son temps, Répine est particulièrement attentif aux profondes mutations historiques et sociales de son pays et en fait l’écho à travers ses œuvres.

Des prêts exceptionnels, une centaine de tableaux venus de la Galerie nationale Trétiakov à Moscou, du Musée d’État russe de Saint-Pétersbourg et de l’Ateneum d’Helsinki, permettront de retracer son parcours et plongeront les visiteurs dans la Russie des tsars et des révolutions un vaste panorama pour mieux découvrir ce peintre de l’âme russe.

