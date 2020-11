Quelle musique entendez-vous sur le tableau "La sieste"

Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 13 novembre, en vous inspirant du tableau " La Sieste " d'Henri Matisse, actuellement au Centre Pompidou.

Ce tableau est visible dans l'exposition " Matisse, comme un roman " jusqu'au 22 février 2021 au Centre Pompidou.

À l’occasion du cent-cinquantième anniversaire de la naissance d’Henri Matisse (1869-1954), le Centre Pompidou lui rend hommage au travers d’une exposition réunissant des œuvres incontournables qui explorent l’intrication texte/image au sein de son œuvre et offrent une lecture singulière de sa création.

En 1942, Henri Matisse déclare : « L’importance d’un artiste se mesure à la quantité de nouveaux signes qu’il aura introduits dans le langage plastique. ».

Comme tous les grands créateurs, il donne naissance à des mondes sans équivalents. Son œuvre s’est exprimée au travers d’une variété de techniques qu’il a approfondies infatigablement : peinture, dessin, sculpture, livres illustrés, et jusqu’à cette invention singulière, riche de conséquences sur le plan artistique, d’un dessin à même la couleur avec les gouaches découpées réalisées à la fin de sa vie.

L’exposition, divisée en neuf chapitres, retrace la carrière de Matisse allant de ses débuts vers 1890 jusqu’aux années 1950, permettant à chaque moment d’embrasser du regard une vie vécue pour l’art.

L'exposition présente des chefs-d’œuvre issus des collections du Musée national d’art moderne, auxquels s’ajoutent les prêts exceptionnels des deux musées Matisse en France (Le Cateau-Cambrésis et Nice) et du musée de Grenoble, des prêts internationaux viennent compléter cet ensemble. La générosité de la famille de l’artiste et des collectionneurs privés permet de montrer des œuvres majeures dont certaines n’ont pas été vues en France depuis la grande rétrospective en 1970 au Grand Palais.

