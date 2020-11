Quelle musique entendez-vous sur le tableau " La plage de Cabourg " ?

Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 27 novembre, en vous inspirant du tableau " La plage de Cabourg " de René-Xavier Prinet, actuellement au Musée de Lodève.

Ce tableau est visible dans l'exposition "Derniers impressionistes, le temps de l'intimité" au Musée de Lodève jusqu'au 28 février 2021

L’exposition invite à découvrir les artistes de la Société nouvelle de peintres et sculpteurs, célèbre et caractéristique de la Belle Époque et de l’entre-deux guerres. Souvent désignés comme « Derniers Impressionnistes », ses membres avaient le goût de l’intimité, des scènes familiales et l’amour du Paysage. De 1895 à 1939, ils firent l’unanimité auprès du public et de la critique et figurèrent dans toutes les grandes expositions internationales.

L’exposition présente 70 peintures et une trentaine de dessins ou lithographies, paysages maritimes de la Bretagne, plaisirs des plages de la Belle Époque, paysages urbains ou champêtres, portraits virtuoses, tous sont marqué par l’impressionnisme.

