Quelle musique entendez-vous sur le tableau " L’Aveugle, le chien et le perroquet " ?

Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 7 mai en vous inspirant du tableau " L’Aveugle, le chien et le perroquet " de François Auguste Biard.

Ce tableau est actuellement visible dans l'exposition en ligne " François Auguste Biard, peintre voyageur ", sur le site de Paris Musées. Première rétrospective au travers de 20 œuvres emblématiques.

Cette exposition devait marquer la réouverture de la Maison de Victor Hugo à Paris après de très importants travaux. Paris Musées et La Maison de Victor Hugo ont conçu cette visite guidée à distance pour permettre aux amateurs d’exploration et du 19e siècle de découvrir le peintre méconnu, François Auguste Biard.

Autodidacte, il se forme dans une fabrique de papiers peints, à Lyon. Il expose au Salon depuis 1833, où il y remporte un grand succès populaire. Il n’a pas son pareil pour observer ses contemporains et excelle dans les portraits et les scènes de genre.

Peintre voyageur, il part en 1839 en expédition dans le grand Nord et en restitue avec force et poésie les paysages grandioses. Entre 1859 et 1860 il est au Brésil, en ethnographe et naturaliste, il collecte la faune et la flore et peint les tribus indiennes qu’il approche.

Il s’intéresse avec humanité à des thématiques souvent ignorées par ses contemporains comme la traite des esclaves ou l'hôpital psychiatrique.

Bien que de facture classique la peinture de François Auguste Biard surprend par son éclectisme, il y déploie son sens de la composition, du comique et son goût des physionomies et de la couleur.

Pour réserver sa visite (5€-45').

Un catalogue avec la totalité des œuvres présentées initialement dans l’exposition et complété par quelques pièces n’ayant pu rejoindre l’exposition en raison de la pandémie est disponible au prix de 29,90 €.

Un podcast sous la forme d’un abécédaire permet de découvrir la vie et le travail du peintre, gratuitement sur le site de La Maison de Victor Hugo.