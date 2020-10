Quelle musique entendez-vous sur le " Faucon Horus sur son pavois " ?

Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 9 octobre, en vous inspirant de l'enseigne miniature représentant le Faucon Horus sur son pavois, exposé au Musée Granet.

Cette photo est visible au sein de l'exposition «Pharaon, Osiris et la momie», qui se tient au musée Granet d'Aix en Provence, jusqu'au 14 février 2021.

Le musée Granet possède l'une des plus grandes collections d'art égyptien ancien. Elle sera intégralement présentée au public, soit plus de 200 pièces de très grande qualité complétées par des œuvres prêtées par le musée du Louvre.

On pourra voir dans cette exposition tout à fait exceptionnelle, des pièces majeures comme des bas reliefs de la grande pyramide de Khéops, plusieurs stèles de premier ordre, un sarcophage et sa momie, l'extraordinaire momie de varan du Nil et, entre autre pièce monumentale, le colosse royal de la lignée des pharaons Ramsès.

