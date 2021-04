Quelle musique entendez-vous sur "Le déjeuner des canotiers" ?

Participez à la programmation musicale de l'Allegretto du vendredi 23 avril, en vous inspirant du tableau "Le déjeuner des canotiers" d'Auguste Renoir.

" Le déjeuner des canotiers" d'Auguste Renoir, est visible en ce moment sur les panneaux publicitaires de la ville de Saint Dizier, dans la cadre de la campagne d’affichage « La Beauté sauvera le monde », et sur les cimaises de la Phillips Collection à Washington qui abrite le tableau.

"La beauté sauvera le monde", la citation de Dostoïevski inspire la campagne d'affichage qui se déroule en ce moment dans les rues de Saint-Dizier en Haute-Marne.

Cette campagne se veut une interrogation sur la beauté qui nous entoure, portée par des oeuvres choisies pour leur lumière, que tout le monde connaît ou presque et faciles d’accès.

C'est ainsi qu'une quarantaine d’oeuvres de peintres célèbres s'affichent sur les panneaux publicitaires de la ville jusqu'à fin mai. On reconnaît la famille Monet dans son jardin d'Argenteuil, La Grande Vaguede Kanagawa d'Hokusaï, Les Musiciens du Caravage, Le Baiser de Klimt, La naissance de Vénus de Botticelli... Mais aussi des oeuvres de Van Gogh, Delacroix, Renaudin...

Les réseaux sociaux relaient également l'affichage avec une courte notice explicative de chaque tableau et quand les boutiques rouvriront, 5.000 posters seront distribués par les commerçants de la ville.

Il n'y en a pas que pour les yeux : l’école de musique a préparé quatre play-lists de musique (du baroque au jazz), qui seront diffusées dans les rues au mois de mai. Des vidéos de musiques de chambre sont diffusées via les réseaux sociaux.... Des concerts-flash sont à l'étude...

Enfin, Les bibliothécaires des médiathèques ont sélectionné des citations de Victor Hugo, Coco Chanel, ou encore Van Gogh, peintes sur les vitrines et sur les trottoirs elles incitent à réfléchir sur les thèmes de la beauté et du bonheur....

" Le Déjeuner des canotiers" est une des oeuvres majeures d'Auguste Renoir, commencée à la fin de l'été 1880, elle est achevée durant l'hiver 1881, puis montrée à l'exposition des peintres impressionnistes en 1882.

Le tableau représente la terrasse de la Maison Fournaise, sur les bords de Seine à Chatou où Renoir prenait régulièrement pension. Tout un ensemble de personnages y figurent, 14 au total. Le peintre avait réuni des amis en guise de modèles, parmi eux on reconnait Gustave Caillebotte au premier plan à droite, à gauche sa future épouse Aline Charigot qui joue avec son chien, accoudés au garde-corps les enfants du propriétaire de l'auberge Hippolyte-Alphonse et Alphonsine Fournaise, le journaliste Paul Lhote avec son pince-nez, l'actrice de la Comédie-Française Jeanne Samary qui se bouche les oreilles, la modèle Angèle Legault, le critique d'art et collectionneur Charles Ephrussi, le poète Jules Laforgue...

Le tableau est conservé depuis 1923 dans la Philipps Collection à Washington, aux États-Unis.