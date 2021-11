Quelle musique entendez-vous sur " La Place Clichy " ?

Participez à la programmation musicale de l'Allegretto du vendredi 3 décembre, en vous inspirant du tableau de Bonnard, " La Place Clichy ".

Ce tableau de Pierre Bonnard est visible dans l'exposition "Bonnard. Les couleurs de la lumière" jusqu'au 30 janvier prochain auMusée de Grenoble.

Le musée de Grenoble en partenariat avec le musée d’Orsay présente une grande exposition consacrée au peintre Pierre Bonnard (1867-1947). Rassemblant plus des peintures, des œuvres sur papier (dessins, affiches) et des photographies, elle propose un parcours embrassant la totalité de son œuvre avec, comme fil rouge, le thème de la lumière et les différentes couleurs et nuances qu’elle revêt au cours de sa vie et selon les lieux où il séjourne.

Le parcours s’organise en six sections illustrant chacune un thème représentatif des différentes périodes de sa création.

Notre tableau est présenté dans la section consacrée à Paris « ville lumière ». En véritable « peintre de la vie moderne », Bonnard arpente les rues de son quartier, des Batignolles à Montmartre, pour en croquer les scènes du quotidien. Il les retranscrit ensuite dans des tableaux aux constructions complexes et aux perspectives influencées par l’art du Japon.

Les scènes diurnes inspirées des harmonies grises et bleutées de la capitale alternent avec des scènes nocturnes rehaussées par des couleurs qui disent l’effervescence et le dynamisme de la ville.